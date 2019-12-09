Нетрезвый мужчина бросался под машины на Парашютной

К счастью, ни один автомобиль не наехал на гражданина.

Около десяти вечера в воскресенье, 27 декабря, на Парашютной улице заметили неадекватного мужчину. По словам очевидцев, обратившихся к инспекторам ГИБДД за помощью, горожанин бросался под проезжающие мимо машины и рисковал действительно попасть под колеса. Об этом рассказали в паблике "Дорожный инспектор".

Оперативно прибывшие на место полицейские обнаружили пьяного мужчину, который уже порядком замерз – его конечности рисковали быть обмороженными. Как выяснилось, гражданина высадили из автомобиля знакомые. Мужчину передали медикам скорой помощи. В "Дорожном инспекторе" призвали автомобилистов и прохожих не проходить мимо в подобных ситуациях и вызывать экстренные службы нуждающемуся в помощи человеку.

Ранее мы рассказывали, что на площади Ленина автомобиль зацепился за рельсы и вылетел на тротуар.

Фото, видео: Дорожный инспектор / "ВКонтакте"