В Петербурге несколько автобусов 14 мая изменили маршрут

Автобусы №№ 375, 383 и 384 изменили маршрут.

В Пушкине несколько автобусов изменили маршрут из-за дорожных работ на Набережной улице. Об этом в субботу, 14 мая, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Автобусы №№ 375, 383 и 384 изменили маршрут. Так, автобусы №№ 375 и 383 поедут по Московскому переулку, далее по Госпитальной улице, Пушкинской улице, Конюшенной улице, Московской улице, Оранжерейной улице.

Автобусы №384 будет следовать по Московскому переулку, Госпитальной улице, Пушкинской улице, Конюшенной улице, Московской улице, Оранжерейной улице, Пушкинской улице, Конюшенной улице, Октябрьскому бульвару, Широкой улице.

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Фото: Piter.tv

