В Петербурге злостный неплательщик алиментов отправится в колонию

Мужчина усердно игнорировал требования судебных приставов.

Судебные приставы Петербурга добились сурового наказания для злостного неплательщика алиментов, сообщила пресс-служба УФССП по городу 21 ноября.

По ходатайству судебных приставов должник по алиментам приговорен к более суровому наказанию. Ближайшие 2 месяца он проведет в колонии-поселении.

В Полюстровском отделе судебных приставов Петербурга возбудили исполнительное производство в отношении 36-летнего мужчина, злостно уклоняющегося от уплаты алиментов на содержание своего 8-летнего сына. По решению суда мужчина должен был ежемесячно передавать на сына четверть своих доходов.

Должник часто менял место работы, не сообщая об этом, из-за чего накопил долг в 260 тысяч рублей, но не собирался погашать. За неуплату средств на собственного ребенка суд приговорил алиментщика к 10 месяцам исправительных работ и удержанием части заработка в пользу государства. Мужчина должен был отработать наказание в местном ЖКС, но не спешил с визитом. Новое уклонение от судебного решения подтолкнуло приставов ужесточить наказание. Теперь виновный отправится на два месяца в колонию-поселение.

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Фото: Piter.TV