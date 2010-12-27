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Судебные приставы вынудили жильца Ленобласти вселиться в новую квартиру
Сегодня, 16:31
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arteliseev

Судебные приставы вынудили жильца Ленобласти вселиться в новую квартиру

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Дом, в котором проживал мужчина, планируют снести.

Мужчину из Волховского района Ленинградской области насильно выселили из дома, признанного аварийным и заселили в новое жилье. Об этом сообщила пресс-служба  УФССП России по Ленинградской области.

Дом, в квартире которого проживал мужчина  был внесен в список программы "Переселение граждан и аварийного жилищного фонда". Мужчина оказался против этого решения и не стал подписывать договор социального найма. Из-за этого график расселения подвинулся на неопределенный срок.  

Администрация Волховского запросила помощи у суда с выселением гражданина, но он решил скрыться от приставов. 

Для поимки сбежавшего были подключены силы сотрудников ГИБДД. Они поймали его на трассе и отправили в отдел судебных приставов, где его вынудили подписать акт на получение нового жилья. 

Ранее мы сообщали, что на Байконурской снесли незаконный шашлычный ресторан.

Фото: pixabay.com

Теги: вынужденный переезд, снос жилья
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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