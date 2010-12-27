Судебные приставы вынудили жильца Ленобласти вселиться в новую квартиру

Дом, в котором проживал мужчина, планируют снести.

Мужчину из Волховского района Ленинградской области насильно выселили из дома, признанного аварийным и заселили в новое жилье. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Ленинградской области.

Дом, в квартире которого проживал мужчина был внесен в список программы "Переселение граждан и аварийного жилищного фонда". Мужчина оказался против этого решения и не стал подписывать договор социального найма. Из-за этого график расселения подвинулся на неопределенный срок.

Администрация Волховского запросила помощи у суда с выселением гражданина, но он решил скрыться от приставов.

Для поимки сбежавшего были подключены силы сотрудников ГИБДД. Они поймали его на трассе и отправили в отдел судебных приставов, где его вынудили подписать акт на получение нового жилья.

Ранее мы сообщали, что на Байконурской снесли незаконный шашлычный ресторан.

Фото: pixabay.com