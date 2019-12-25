Неизвестный пригрозил взорвать взлетную полосу Пулково и две АЭС

Ни на одном объекте не обнаружили опасных предметов.

В шестом часу вечера во вторник, 1 сентября, в дежурную часть петербургского УФСБ обратились сотрудники МЧС из Ленобласти. Как стало известно Piter.TV, ведомство получило электронное сообщение от анонима с угрозой.

В письме было сказано о том, что в Пулково заминирована взлетная полоса, а с дрона сброшены некие взрывные устройства на здания Ленинградской и Кольской АЭС. Правоохранители осмотрели две атомные электростанции, опасных предметов и веществ не нашли. Людей решили не эвакуировать.

Материалы проверки направили следователям.

Ранее мы писали, что житель Фрунзенского района обнаружил у своей квартиры гранату и записку с угрозой.

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