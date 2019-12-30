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В Ленобласти неизвестный украл у пенсионерки сумку с деньгами и документами
Сегодня, 16:20
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EvaRaskol

В Ленобласти неизвестный украл у пенсионерки сумку с деньгами и документами

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Инцидент произошел в поселке Горелово.

В Ленинградской области неизвестные напали на пенсионерку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел 1 января около пяти утра в поселке Горелово. От рук грабителей на улице Коммунаров пострадала 62-летняя женщина.

Как стало известно, неизвестный напал на пенсионерку и с применением физической силы отобрал у нее сумку, где лежали 600 рублей, документы и мобильный телефон. В сумме ущерб составил 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по 161 статье УК РФ (грабеж). Полиция разыскивает злоумышленника.

Ранее на Piter.TV: неизвестные ограбили водителя и его сестру на Товарищеском проспекте.

Фото:  Piter.TV

Теги: нападение, ограбление, преступление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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