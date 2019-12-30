Неизвестные ограбили водителя и его сестру на Товарищеском проспекте

Злоумышленники напали на него прямо в автомобиле.

В Петербурге неизвестные ограбили водителя и его сестру, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел у дома №20/27 на Товарищеском проспекте 1 января в 04:31.

Двое злоумышленников сели в салон припаркованного автомобиля, где находился водитель 1991 года рождения и его сестра, и заставили его ехать по ближайшим дворам.

Затем преступники пригрозили мужчине ножом и потребовали отдать им все ценности. Грабители забрали два мобильных телефона и золотое кольцо с белыми камнями, вышли из машины и скрылись с места происшествия.

По факту грабежа проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Pixabay