В Петербурге неизвестный ограбил женщину-повара

Возбуждено уголовное дело.

В полицию Невского района 6 сентября 33-летняя женщина-повар одного из сетевых ресторанов города обратилась с заявлением об ограблении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.

Петербурженка рассказала, что ночью в парке Есенина на улице Дыбенко на нее напал неизвестный. Преступник угрожал женщине ножом, отобрал телефон и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье за разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ). Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.

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Фото: Piter.TV