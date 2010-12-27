В Петербурге неизвестный ограбил женщину-повара

В полицию Невского района 6 сентября 33-летняя женщина-повар одного из сетевых ресторанов города обратилась с заявлением об ограблении, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Петербурженка рассказала, что ночью в парке Есенина на улице Дыбенко на нее напал неизвестный. Преступник угрожал женщине ножом, отобрал телефон и скрылся.
Возбуждено уголовное дело по статье за разбой (часть 2 статьи 162 УК РФ). Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника.
Ранее на Piter.TV: полиция установила личности мужчин, уничтоживших деревья в Красном селе.
Фото: Piter.TV
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