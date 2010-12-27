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Неизвестный ограбил цветочный магазин на Среднеохтинском
Сегодня, 11:03
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himif

Неизвестный ограбил цветочный магазин на Среднеохтинском

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Нападающий забрал всю выручку.

27 октября в полицию Красногвардейского района обратилась 55-летняя женщина с жалобой на нападение неизвестного в цветочный магазин, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Как выяснилось, вечером того дня в цветочную лавку на Среднеохтинском проспекте, 53, ворвался мужчина в медицинской маске на лице. Угрожая продавцу пистолетом, он похитил из кассы четыре тысячи рублей и скрылся.

По факту возбуждено уголовное дело о разбое. Полицейские начали розыск злоумышленника.

Немногим ранее интеллигент в очках сломал челюсть мигранту в ресторане на Сизова.

Фото: Piter.TV

Теги: нападение на цветочный магазин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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