Видео: на Купчинской мужчина ударил сотрудницу цветочного магазина камнем по голове

Затем петербуржец пытался задушить пострадавшую.

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 15 апреля неизвестный мужчина напал на цветочный магазин. Мужчина вошел в помещение, располагающееся в 24 доме по Купчинской улицы. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. Затем гость дождался, пока сотрудника заведения повернется к нему спиной и ударил женщину по голове. Пострадавшая рассказала, что получила камнем по затылку. Затем посетитель пытался задушить жертву. Этот инцидент также попал на видеозапись. Однако, пострадавшая дала отпор и смогла выгнать нападавшего на улицу. Тот сбежал.

Отметим, что преступление совершено на территории торговой точки "Ленцветторг", В настоящее время злоумышленник разыскиваются. Владельцы магазина опубликовали в социальных сетях видеозапись в надежде на то, что петербуржцы узнают на кадрах преступника.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб