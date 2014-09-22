Интеллигент в очках сломал челюсть мигранту в ресторане на Сизова

Агрессора разыскивает полиция.

В полицию Приморского района 27 октября около трех часов ночи позвонили из ресторана на улице Сизова. Сотрудники заведения рассказали о буйных посетителях, которые не дают оказать помощь пострадавшему в драке. Об этом сообщили "Невские Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Спустя несколько минут на место приехал наряд полиции, но ресторан был уже закрыт. Утром в 08:17 из Александровской больницы поступила информация о том, что к ним около 03:45 из ресторана на Сизова доставили 38-летнего мужчину со сломанной челюстью и пробитым черепом. Он находится в тяжелом состоянии.

Полицейские изъяли видеозапись из заведения. Нападавшим оказался мужчина на вид 35-40 лет, ростом до 180 см, в черных куртке, брюках, ботинках и очках. Его разыскивают.

Ранее в ТРК "Галерея" охранники избили забывчивого покупателя.

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