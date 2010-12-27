Неизвестный в маске ограбил цветочный магазин на проспекте Ветеранов

Он угрожал продавцу ножом.

Полиция Красносельского района разыскивает разбойника, напавшего на цветочный магазин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

16 октября в районную полицию поступило сообщение о том, что вечером этого дня неизвестный мужчина в маске вошел в цветочный магазин на проспекте Ветеранов и, угрожая ножом 26-летнему продавцу-кассиру, похитил более 31 тысячи рублей из кассы. После этого он скрылся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Злоумышленника ищут.

Тем временем, петербургские спасатели высадили на территории пожарных депо две тысячи тюльпанов.

Фото: Piter.TV