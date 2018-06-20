На Морской набережной воры похитили две лавочки, которые муниципалы установили за день до этого

Петербуржцев не смутил вес скамеек: они украли объекты при помощи погрузчика.

В Василеостровском районе Петербурга воры смогли украсть две уличные лавочки. Оба объекта весили по полтонны за счет бетонного основания. Тяжесть должна была сохранить муниципальное имущество от кражи, но злоумышленники восприняли это как вызов.

Известно, что скамейки располагались на Морской набережной, около памятника подвигу моряков Краснознаменного Балтийского флота. Их установили местные парламентарии и активисты за день до кражи. Один из объектов позже удалось обнаружить в соседнем дворе. Рядом находился погрузчик, которым воспользовались преступники.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Piter.tv писал о том,что неизвестные ограбили салон сотовой связи на проспекте Стачек.

Фото: Pixabay.com