В Петербурге неизвестные напали на автосервис на проспекте Ленина

Двадцать человек взялись громить камеры и двери.

Днем 17 февраля толпа из 20 человек набросилась на автосервис на проспекте Ленина, сообщила "Фонтанка". Неизвестные начали выламывать двери и бить камеры наружного видеонаблюдения. Хозяйка сервиса и мойки позвонила в полицию, запершись в кабинете.

Как выяснило СМИ, еще на прошлой неделе Елена Щербакова жаловалась полиции на угрозу убийством. По ее словам, 12 февраля в автосервис пришли двое мужчин, представившиеся представителями коммерческой организации, и заявили, что женщина должна съехать из помещения. В противном случае хозяйке пообещали войну. Один из предполагаемых организаторов нападения на автосервис отметил, что не может дозвониться до Щербаковой, а двадцать буянящих человек посчитал клиентами. Также мужчина подчеркнул, что просил хозяйку съехать из здания.

На место уже прибыла полиция.

Ранее на Васильевском острове петербурженка подожгла продуктовый магазин.

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