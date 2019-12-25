Неизвестная женщина подожгла прессованный картон, находившийся на пандусе, после чего скрылась.

В понедельник, 17 февраля, стало известно о том, что на Васильевском острове петербурженка подожгла продуктовый магазин. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошел на Гаванской улице. По данным правоохранителей, петербурженка подожгла прессованный картон, находившийся на пандусе, после чего скрылась. В итоге у магазина обгорели стена и пандус для разгрузки товара.

Женщину засняли камеры наружного наблюдения. Она была плотного телосложения, одета в черные джинсы, светлую куртку, на голове капюшон голубого цвета, на ногах голубые кроссовки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что полиция отреагировала на предупреждение УФАС в вопросе передачи информации о мигрантах.

Фото:pixabay