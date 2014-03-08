В Петербурге не обнаружили превышения радиационного фона

Риска радиационного загрязнения нет.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу замерили уровень радиационного фона в городе после сообщений о введении режима повышенной готовности в Кузьмоловском районе Ленобласти.

Радиационный фон и показатели радиационной безопасности соответствуют средним многолетним значениям, свойственным для Петербурга, сообщили в ведомстве. Риска радиационного загрязнения нет. Отмечается, что анализ показателей осуществляется в штатном режиме.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Кузьмолово ввели режим повышенной готовности из-за радиационного загрязнения. Однако паниковать не стоит: режим ввели в связи с передачей опасного объекта от одного ведомства в другое.

Фото: Piter.TV