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В Петербурге не обнаружили превышения радиационного фона
Сегодня, 14:00
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В Петербурге не обнаружили превышения радиационного фона

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Риска радиационного загрязнения нет.

Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу замерили уровень радиационного фона в городе после сообщений о введении режима повышенной готовности в Кузьмоловском районе Ленобласти.

Радиационный фон и показатели радиационной безопасности соответствуют средним многолетним значениям, свойственным для Петербурга, сообщили в ведомстве. Риска радиационного загрязнения нет. Отмечается, что анализ показателей осуществляется в штатном режиме. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Кузьмолово ввели режим повышенной готовности из-за радиационного загрязнения. Однако паниковать не стоит: режим ввели в связи с передачей опасного объекта от одного ведомства в другое. 

Фото: Piter.TV

Теги: радиация, роспотребнадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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