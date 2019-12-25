В Кузьмолово введён режим повышенной готовности из-за радиационного загрязнения

Губернатор Ленобласти оценил обстановку в Кузьмолово расположенной к радиационному загрязнению.

8 июня с 10 часов утра указом губернатора Ленобласти Александра Дрозденко в Кузьмолово Всеволожского района вводится режим повышенной готовности.

Информация об этом со ссылкой на официальный документ, подписанный главой региона, появилась на нескольких информационных ресурсах Петербурга и Ленинградской области. В частности, в материалах цитируется пункт указа, в котором обстановка на территории Радиационного комплекса, ранее входившего в состав "Прикладная химия", признаётся предрасположенной к радиационному загрязнению.

Определены границы зоны гипотетического ЧС: территория радиационного комплекса и территория в радиусе одного километра вокруг него. Должностным лицам разъяснен порядок действий при радиоактивном загрязнении. Предположительно, поводом для подобной тревого стал конфликт между чиновниками и градообразующим предприятием "Прикладная химия", на котором есть опасные с радиационные материалы, требующие особой охраны и контроля, однако компания недавно якобы заявила об отказе от хранения этих объектов.

Жители Кузьмолово в социальных сетях начали бить тревогу из-за неожиданных громких заголовков, однако быстро разобрались, что режим повышенной готовности вводится из-за передачи опасного объекта от одного ведомства в другое.

Вице-губернатор по безопасности Ленобласти Михаил Ильин так прокомментировал ситуацию: "Режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имееет потенциальную радиационную опасность. Для контроля за обстановкой задействованы датчики постоянного мониторинга радиационной обстановки на территории Кузьмолово".

Фото: Pixabay и сообщество Кузьмолово LIFE в соцсети ВКонтакте