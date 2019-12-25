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Власти Петербурга не станут закрывать в пандемию общественные сауны и бани
Сегодня, 15:44
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга не станут закрывать в пандемию общественные сауны и бани

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По мнению властей города, не у всех петербуржцев дома есть ванная.

Смольный не станет закрывать во время пандемии коронавируса общественные сауны и бани. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Евгений Елин.

По мнению властей города, не у всех петербуржцев дома есть ванная. Также он заявил, что при высоких температурах заразиться коронавирусом невозможно. 

Во-первых, по мнению медиков, вирус реагирует на высокие температуры, поэтому угрозы заразиться в бане или сауне нет.

Евгений Елин.

Напомним, что в Петербурге с 4 декабря вступает в силу новый пакет ограничений. В городе закрываются зоопарки и океанариумы, приостанавливается работа музеев, театров, выставок.  Также несовершеннолетних не будут пускать в театры.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 1 декабря вступили в силу новые ковид-ограничения. Теперь запрещено заполнять концертные залы и другие места для проведения массовых мероприятий более чем на четверть. 

Фото: pixabay

Теги: евгений елин, общественные бани, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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