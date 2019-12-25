В Петербурге не зафиксировали ни один случай тяжелой реакции на вакцину

Ни у одного привитого не наблюдались осложнения.

В субботу, 1 мая, с начала прививочной кампании против коронавирусной инфекции не зафиксировали ни одного случая тяжелой реакции на вакцину. Об этом сообщили в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению COVID-19.

Более того, ни у одного привитого не наблюдались осложнения. В сообщении говорится, что риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией.

На сегодня запас вакцины в Петербурге составляет 164 680 комплектов доз. Ежедневно препарат распределяется по пунктам вакцинации. В настоящее время неизрасходованный остаток вакцины в поликлиниках составляет 122 500 комплектов, остаток на фармбазе – 42 180.

Напомним, что сделать прививку от коронавируса можно будет и на майских праздниках. Для этого требуется предварительная запись.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге число смертей за апрель от COVID-19 сократилось на треть. В целом, общее число активно больных в апреле уменьшилось на 14,78%, общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 12,3% по сравнению с мартом.

Фото: Piter.tv