В Петербурге число смертей за апрель от COVID-19 сократилось на треть

В совете отмечают, что при сравнении показателей апреля и марта выявляются признаки снижения распространения коронавирусной инфекции.

В минувшую субботу, 1 мая, стало известно, что в апреле скончалось на треть меньше больных COVID-19, чем в марте. По данным из отчета Межведомственного совета по противодействию коронавирусу.

По данным отчета, в прошлом месяце от коронавируса скончались 895 человек, что на 32,2% меньше, чем в марте, тогда 1 320 человек умерли из-за вируса.

В совете отмечают, что при сравнении показателей апреля и марта выявляются признаки снижения распространения коронавирусной инфекции. Так, на 22,61% уменьшилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Снизилось общее количество пациентов, наблюдаемых как в стационарах - на 11,13 %, так и амбулаторно - на 15,61%.

В целом, общее число активно больных в апреле уменьшилось на 14,78%, общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями уменьшилось на 12,3% по сравнению с мартом.

Ранее Piter.tv писал, что число заболевших и выздоровевших от коронавируса в Петербурге снизилось по итогам месяца.

Фото: Piter.tv