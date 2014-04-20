Новые данные привели в Смольном.

Число заболевших и выздоровевших от коронавируса в Петербурге снизилось по итогам месяца. Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 1 мая, распространяемой пресс-службой Смольного. Статистика была посвящена итогам апреля.

По данным к концу минувшего месяца, число больных за сутки, которые обратились за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным коронавирусом, составило 21453 человека. Месяц назад, за март, это число составило 27720 человек. Падение показателя составило 22,61%.

Число выздоровевшых снизилось на 49,02% – в то время как за март из больниц выписали 47 362 человека, за апрель как выздоровевших от коронавируса посчитали 24 146 человек.

При сравнении данных за март и апрель 2021 года выявлены признаки снижения интенсивности распространения новой коронавирусной инфекции. На 22.61 % уменьшилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19. Снизилось общее количество пациентов, наблюдаемых как в стационарах – на 11,13 %, так и амбулаторно – на 15,61 %. Общее число активно больных уменьшилось на 14,78 %. Общее количество госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 и пневмониями в апреле уменьшилось на 12,3% по сравнению с мартом. В марте в день в среднем госпитализировали 309 взрослых пациентов с ковид-ассоциированными состояниями, в апреле - 280. В апреле тренд на снижение распространения инфекции, в целом, сохранялся, но характеризовался замедлением и нестабильностью. Вторая волны эпидемии так и не снизилась до минимального уровня заболеваемости за всю эпидемию, который наблюдался в августе 2020 года. В условиях неустойчивого тренда на снижение распространения инфекции в борьбе с эпидемией решающее значение имеет активное участие населения города в массовой вакцинации. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией. После проведения более миллиона инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки. – сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19

Фото: Piter.tv