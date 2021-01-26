В Петербурге не выбрали проект памятника Кириллу Лаврову из 43 работ

Конкурс памятника Кириллу Лаврову завершился без победителя.

В Санкт-Петербурге подвели итоги всероссийского конкурса проектов памятника почетному гражданину города и Народному артисту СССР Кириллу Лаврову, однако победителя определить не удалось. Итоги обсуждения огласили 18 декабря на заседании жюри в парке "Россия — моя история".

На конкурс было представлено 43 эскизных проекта. По итогам обсуждения члены жюри пришли к единогласному выводу, что ни одна из работ не соответствует установленным требованиям для установки памятника в Северной столице. Идея создания монумента была приурочена к 100-летию со дня рождения Кирилла Лаврова. С соответствующим предложением к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову обратились Союз театральных деятелей России и коллектив Большого драматического театра, в котором актер служил многие годы. Инициатива была поддержана, после чего объявили всероссийский архитектурный конкурс. В ходе голосования учитывалось мнение дочери артиста Марии Лавровой. Она отметила, что отдельные проекты отражают характер и масштаб личности ее отца, однако целостного образа, соответствующего его вкладу в культуру и общественную жизнь, представлено не было.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, возглавляющий жюри конкурса, сообщил, что работа над проектом будет продолжена. Памятник планируется установить в Ораниенбаумском саду на Петроградской стороне, недалеко от дома, где жил Кирилл Лавров. Закладной камень на месте будущего монумента был открыт 15 сентября, в день 100-летия артиста, при участии губернатора Санкт-Петербурга.

