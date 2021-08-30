В петербургских школах не будут ставить оценки за поведение

Эта мера рассматривается как инструмент для работы с особенными случаями, а не как общеобязательная практика для всех учащихся.

Школы Северной столицы не примут участия в федеральном эксперименте по введению оценок за поведение. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина в интервью телеканалу "78".

"Петербург не вошел в число регионов, которые по этому эксперименту идут в этом году. Но я хочу сказать, что у педагогов отношение к оценкам по поведению позитивное. Особенно у педагогов старой формации, которые помнят, как было когда-то, когда были оценки по поведению" вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина

Вице-губернатор пояснила, что введение поведенческих оценок могло бы помочь в ситуациях, когда "родители не слышат" учителей. При этом она подчеркнула, что эта мера является крайней и предназначена в первую очередь для случаев, когда поведение ученика disrupts учебный процесс.

Эксперимент по возвращению оценок за поведение стартует 1 сентября в 84 образовательных организациях различных регионов России. Среди участников проекта значится Ленинградская область, однако школы самого Санкт-Петербурга в эксперименте участвовать не будут.

По словам Потехиной, родителям не стоит беспокоиться о возможном введении поведенческих оценок, поскольку эта мера рассматривается как инструмент для работы с особенными случаями, а не как общеобязательная практика для всех учащихся.

Ранее Piter.TV сообщал, что стипендии для одаренных студентов-сирот введут в Ленобласти.

Фото: pxhere.com