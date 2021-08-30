В петербургских школах не будут ставить оценки за поведение

Школы Северной столицы не примут участия в федеральном эксперименте по введению оценок за поведение. Об этом заявила вице-губернатор Ирина Потехина в интервью телеканалу "78".
"Петербург не вошел в число регионов, которые по этому эксперименту идут в этом году. Но я хочу сказать, что у педагогов отношение к оценкам по поведению позитивное. Особенно у педагогов старой формации, которые помнят, как было когда-то, когда были оценки по поведению"
вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина
Вице-губернатор пояснила, что введение поведенческих оценок могло бы помочь в ситуациях, когда "родители не слышат" учителей. При этом она подчеркнула, что эта мера является крайней и предназначена в первую очередь для случаев, когда поведение ученика disrupts учебный процесс.
Эксперимент по возвращению оценок за поведение стартует 1 сентября в 84 образовательных организациях различных регионов России. Среди участников проекта значится Ленинградская область, однако школы самого Санкт-Петербурга в эксперименте участвовать не будут.
По словам Потехиной, родителям не стоит беспокоиться о возможном введении поведенческих оценок, поскольку эта мера рассматривается как инструмент для работы с особенными случаями, а не как общеобязательная практика для всех учащихся.
Ранее Piter.TV сообщал, что стипендии для одаренных студентов-сирот введут в Ленобласти.
Фото: pxhere.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все