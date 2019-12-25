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В Петербурге не прошли проверку свыше 2 тонн кондитерских изделий
Сегодня, 15:37
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В Петербурге не прошли проверку свыше 2 тонн кондитерских изделий

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Продукцию, которую нельзя выставлять на прилавки, изъяли из оборота.

В Петербурге свыше двух тонн  хлебобулочных и кондитерских изделий не прошли проверку по микробиологическим показателям. Специалисты за последние девять месяцев исследовали более 3,9 тыс. товаров. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Петербургу. 

Продукцию, которую нельзя выставлять на прилавки, изъяли из оборота. Самые частые нарушения, которые выявили технологи, – нарушения условий хранения и ошибочные сроки годности изделий, отсутствие маркировок изготовителей или отсутствие информации о товаре на русском языке. 

Не прошедшую проверку продукцию общей массой более двух тонн изъяли из оборота.

За выявленные нарушения по итогам проверок виновных привлекли к ответственности согласно административному Кодексу РФ.

Ранее на Piter.tv: нуждающимся петербуржцам направят более 17 тонн продуктов.

Фото: Pxhere

Теги: кондитерские изделия, не прошли санитарную проверку, продукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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