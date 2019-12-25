Нуждающимся петербуржцам направят более 17 тонн продовольствия

X5 Group и банк еды "Русь" провели в Санкт-Петербурге общегородской марафон "Корзина доброты" по сбору продовольственной помощи для нуждающихся петербуржцев и жителей Ленинградской области.

X5 Group и банк еды "Русь" провели в Петербурге общегородской марафон "Корзина доброты" по сбору продуктов для нуждающихся петербуржцев и жителей Ленобласти. В ходе акции удалось собрать более 10 тонн продуктов, X5 Group увеличила этот объем и итоговый сбор превысил 17 тонн. Продуктовые наборы получат более семи тысяч человек, в том числе более пяти тысяч детей.

Общегородской марафон "Корзина доброты" прошел в Северной столице во второй раз и охватил почти 500 магазинов "Пятёрочка". Весь день 22 октября покупатели могли пожертвовать продукты с длительным сроком хранения людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Купить и передать волонтерам в магазинах можно было сахар, крупы, подсолнечное масло, консервы, макароны. После этого волонтеры банка еды "Русь" сформировали наборы из собранных продуктов и доставили их семьям с детьми и одиноким пенсионерам в кризисной ситуации.

X5 Group совместно с банком еды "Русь" регулярно проводит благотворительные активности, направленные на продуктовую помощь россиянам из социально уязвимых групп.

Вместе с банком еды "Русь" мы нацелены на развитие благотворительных проектов с учетом их потенциала для положительных социальных изменений. Кроме того, X5 реализует ряд других механик, направленных на поддержку нуждающихся – например, компания пилотирует проект фудшеринга, в рамках которого магазины через банк еды передают нераспроданные товары с истекающим, но еще не истекшим сроком годности Ольга Волкова, руководитель направления по работе с госорганами X5 Group

"Продовольственный марафон "Корзина доброты" – это возможность сделать доброе дело на бегу, не отходя от кассы. Даже самое небольшое пожертвование, например, пачка крупы или сахара – это важный вклад и ощутимая помощь. Мы во второй раз провели марафон в Питере, а теперь передаем эстафету Москве. Собирать продукты в магазинах, фасовать наборы, разносить их по семьям нуждающихся – интересная задача найдется для каждого. Стать волонтером проекта "Корзина доброты" в вашем городе очень легко: для этого надо лишь заполнить заявку на сайте корзинадоброты.рф" Елена Фармакиди, менеджер отделения банка еды "Русь" в Санкт-Петербурге

В Москве большой общегородской марафон "Корзина доброты" состоится 17 декабря.

Фото: торговая сеть Пятёрочка