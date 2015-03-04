В Петербурге не планируют копировать жесткие алкогольные меры Вологды

Четырбок заявил, что ограничений на продажу алкоголя в городе не усилят

Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок заявил, что город не будет вводить жесткие ограничения на продажу алкоголя по примеру Вологодской области.

В Санкт-Петербурге не планируют усиливать ограничения на продажу алкогольной продукции. Об этом сообщил депутат ЗакСа и автор закона о "наливайках" Денис Четырбок на пресс-конференции в ТАСС 29 августа. По словам парламентария, регион внимательно следил за опытом Вологодской области, где с 1 марта действует закон, разрешающий продажу алкоголя в будние дни только с 12 до 14 часов. Однако для Петербурга такой вариант сочли неприемлемым.

В Вологодской области ограничения уже привели к закрытию или прекращению торговли спиртным в 346 специализированных магазинах. В Петербурге подобных мер вводить не собираются.

Фото: Pixabay.com