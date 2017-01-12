В Петербурге не планируется строительство мусоросжигательных заводов

По словам Козлова, нынешние проблемы в этой сфере копились годами и носят системный характер.

В понедельник, 21 февраля, стало известно, что представители межведомственной рабочей группы займутся контролем реализации единой концепции обращения с отходами. Об этом рассказал на расширенном совещании министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

По словам Козлова, нынешние проблемы в этой сфере копились годами и носят системный характер. Он добавил, что их решение требует последовательной кардинальной перестройки существующей архитектуры отрасли. Добавим, что мусороперерабатывающий завод планируют построить в Кингисеппском районе с привлечением федеральных средств

Ранее мы писали, что завод по переработке мусора в Янино возобновит работу.

Фото: Piter.tv

