В Петербурге не ожидается дефицита лекарств из-за санкций

Борисов подчеркнул, что все жизненно важные, основные препараты точно производятся в нашей стране.

Во вторник, 1 марта, генеральный директор петербургского фармацевтического завода "Полисан" Дмитрий Борисов рассказал, что в городе не ожидается дефицита лекарственных средств из-за санкций. Об этом сообщает "АиФ Петербург".

По словам Борисова, причин для паники точно нет. Запасов медикаментов и компонентов для их производства достаточно. Его хватит "как минимум на полгода". Он добавил, что возможно упаковка изменится из-за того, что ранее изготавливалась из финского картона. Сейчас с ним некоторые сложности.

Борисов подчеркнул, что все жизненно важные, основные препараты точно производятся в нашей стране.

Ранее мы сообщали, что почти 1,5 тонны опасных отходов собрали экологи за неделю в Петербурге. В отходы входят бытовые приборы, химические отходы, батарейки, лекарства, лампы, аккумуляторы.

Фото: Piter.tv



