Почти 1,5 тонны опасных отходов собрали экологи за неделю в Петербурге

В отходы входят бытовые приборы, химические отходы, батарейки, лекарства, лампы, аккумуляторы.

За прошлую неделю, с 21 по 27 февраля, петербургские аварийные экологические службы приняли 378 обращений горожан по вопросам экологической безопасности.

Служба "Экострой" выполнила 41 выезд, из них – для ликвидации аварийной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов, 38 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, и 2 прочих выезда. Так, собрали и вывезли на утилизацию 1 кг ртутьсодержащих отходов, 15 кг химических отходов. С водных объектов вывезли 36 кубометров отходов.

Так, почти 1,5 тонны опасных отходов приняли от населения.

Напомним, мобильная экологическая дежурная служба работает круглосуточно: 417-59-36.

Фото: СПб ГУП "Экострой" / Вконтакте