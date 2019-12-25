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Почти 1,5 тонны опасных отходов собрали экологи за неделю в Петербурге
Сегодня, 15:32
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Почти 1,5 тонны опасных отходов собрали экологи за неделю в Петербурге

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В отходы входят бытовые приборы, химические отходы, батарейки, лекарства, лампы, аккумуляторы.

За прошлую неделю, с 21 по 27 февраля, петербургские аварийные экологические службы приняли 378 обращений горожан по вопросам экологической безопасности. 

Служба "Экострой" выполнила 41 выезд, из них  – для ликвидации аварийной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов, 38 – для проведения обследований после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, и 2 прочих выезда. Так, собрали и вывезли на утилизацию 1 кг ртутьсодержащих отходов, 15 кг химических отходов. С водных объектов вывезли 36 кубометров отходов. 

Так, почти 1,5 тонны опасных отходов приняли от населения.

Напомним, мобильная экологическая дежурная служба работает круглосуточно: 417-59-36.

Фото: СПб ГУП "Экострой" / Вконтакте

Теги: опасные отходы, петербург, экология, экострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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