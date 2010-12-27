В Петербурге не нашли ни одного чистого водоема для купания

Туда не попали два пляжа, которые считались пригодными ранее.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу сообщила о том, что в Северной столице нет пригодных для купания водоемов.

В период с мая по июнь 2019-го года специалисты ведомства отобрали и изучили 86 проб воды из городских водоемов. Их проверили на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Оказалось, что ни одно из них не соответствует нормам гигиены.

Ранее Роспотребнадзор признал пригодными для купания только два пляжа в Петербурге.

Фото: encspb.ru