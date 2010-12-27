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В Петербурге не нашли ни одного чистого водоема для купания
Сегодня, 9:32
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nadezhda_sib

В Петербурге не нашли ни одного чистого водоема для купания

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Туда не попали два пляжа, которые считались пригодными ранее.

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу сообщила о том, что в Северной столице нет пригодных для купания водоемов.

В период с мая по июнь 2019-го года специалисты  ведомства отобрали и изучили 86 проб воды из городских водоемов. Их проверили на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. Оказалось, что ни одно из них  не соответствует нормам гигиены. 

Ранее Роспотребнадзор признал пригодными для купания только два пляжа в Петербурге. 

Фото: encspb.ru

Теги: водоемы, купание, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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