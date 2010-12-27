В Петербурге наблюдается нехватка 36 тысяч мест в детсадах

Также дефицит мест существует в школах.

В Петербурге наблюдается нехватка 36 тысяч мест в детских садах и 27 тысяч мест в школах. Об этом заявил губернатор города Александр Беглов во время совещания с вице-премьером России Виталием Мутко.

Как отметил глава Северной столицы, при помощи федерального бюджета в этом году в городе на Неве введут в эксплуатацию 44 детсада, 11 школ, 7 медицинских учреждений и 16 офисов для врачей общей практики.

Учитывая, что в Петербурге до 2025 года действуют разрешения на строительство более 25 млн квадратных метров жилья, городскому бюджету требуется еще 309 млрд рублей на социальную инфраструктуру и почти столько же на инженерную.

Ранее мы писали, что застройщиков в Петербурге обяжут сдавать дома и школы в одно время.

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