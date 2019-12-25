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В Петербурге не будут выступать с инициативой предоставлять QR-код по титру антител
Сегодня, 13:01
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге не будут выступать с инициативой предоставлять QR-код по титру антител

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Дмитрий Лисовец назвал инициативу со стороны субъекта преждевременной.

В Петербурге не будут выступать с инициативой выдавать QR-коды людям с высоким титром антител к коронавирусу. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По словам представителя Смольного, вопрос рассмотрят, если будет соответствующее распоряжение правительства или Минздрава, однако на уровне субъекта это преждевременно. 

Напомним, на этой неделе глава Роспотребнадзора заявила, что правительство России обсуждает вопрос введения QR-кодов по уровню антител. На данный момент QR-код могут получить только переболевшие или вакцинированные.

Фото: Pexels 

Теги: qr код, антитела
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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