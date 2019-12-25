Правительство России обсуждает вопрос введения QR-кодов по уровню антител

На данный момент QR-код можно получить в случае перенесенного коронавируса или вакцинации.

Есть вероятность, что в будущем QR-коды будут выдавать при достаточном уровне антител к коронавирусу. Сейчас правительство РФ работает над этим вопросом. Об этом на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья 17 ноября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Такая задача есть, спорить здесь не с чем, нужно найти самый оптимальный и приемлемый вариант ее решения. Анна Попова.

Глава ведомства отметила, что правительство уже понимает, как можно реализовать вариант, но решение должно быть очень взвешенным. Его не будут озвучивать, пока не проработают со всех сторон.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ученые разрабатывают лекарство из антител для лечения коронавируса.

Фото: Piter.TV