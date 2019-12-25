В Петербурге назвали условия старта отопительного сезона в жилых домах

Жители Петербурга получат тепло, когда среднесуточная температура опустится до +8.

В Санкт-Петербурге отопительный сезон в жилом фонде начнётся при устойчивом снижении температуры воздуха до +8 градусов в течение пяти суток подряд. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета по энергетике Константин Котвицкий, передаёт "КП-Петербург".

При этом чиновник отметил, что запуск тепла может произойти и раньше. С 25 сентября в городе действует режим периодического протапливания: тепло подают в школы, детские сады, университеты, медицинские учреждения и другие социальные объекты.

По данным ведомства, готовность систем теплоснабжения и энергетического комплекса Петербурга к новому сезону составляет 100%.

Ранее сообщалось, что с утра 25 сентября в Петербурге стартовало периодическое протапливание.

Фото: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга