В Петербурге назвали самые частые нарушения ПДД за 2025 год

Более 380 тысяч нарушений ПДД выявили в Петербурге за прошлый год.

В Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2025 года инспекторы выявили более 380 тысяч нарушений Правил дорожного движения, большинство протоколов составлено в отношении водителей. Об этом сообщает КП-Петербург.

В 2025 году в Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 380 тысяч административных правонарушений в сфере дорожного движения. Статистику за 11 месяцев предоставила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Основная часть протоколов была составлена в отношении водителей транспортных средств. В отношении пешеходов оформлено более 31,2 тысячи административных материалов по части 1 статьи 12.29 КоАП РФ, которая предусматривает предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Московском, Приморском, Центральном, Кировском, Выборгском районах Санкт-Петербурга.

Чаще всего инспекторы выявляли нарушения, связанные с неправильной остановкой, стоянкой, парковкой транспорта. По этим основаниям оформлено около 62,5 тысячи протоколов. На втором месте — нарушение правил обгона, встречного разъезда, по которым возбуждено около 43,8 тысячи административных дел.

Третью позицию заняло управление технически неисправным транспортным средством, а также использование автомобиля с незаконно установленным опознавательным знаком "Инвалид". По этим нарушениям составлено более 30,7 тысячи протоколов. Далее следуют случаи непредоставления преимущества пешеходам, другим участникам дорожного движения. По данным полиции, по этим фактам возбуждено более 27,1 тысячи административных дел.

Замыкает пятерку наиболее распространенных нарушений отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. За это нарушение оформлено более 24,8 тысячи протоколов.

Фото: пресс-служба ГАИ по Петербургу и Ленобласти