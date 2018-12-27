В Петербурге назвали районы с повышенным уровнем загрязнения воздуха

Максимальные концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, аммиака, формальдегида, фенола, хлористого водорода и сероводорода в сентябре не превышали норму.

В первый месяц осени уровень загрязнения воздуха в Петербурге фиксировали как повышенный. Об этом 5 октября рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Так повышенный уровень загрязнения зафиксировали в Василеостровском районе, где концентрация пыли превысила предел в 1,2 раза. В Московском районе уровень диоксида азота превысил 1,3 раза.

Максимальные концентрации диоксида серы, оксида углерода, оксида азота, аммиака, формальдегида, фенола, хлористого водорода и сероводорода в сентябре не превышали норму.

Ранее три ночи подряд будут перекрывать съезд с Пулковского шоссе на КАД. Ограничения будут действовать в ночь на 8, 9 и 10 октября с 23:00 до 06:00.

Фото: Piter.tv

