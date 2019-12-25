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В Петербурге ежегодно растет объем производства лекарств
Сегодня, 17:00
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nadezhda_sib

В Петербурге ежегодно растет объем производства лекарств

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Часть из них поставляется за границу.

Ежегодно объем выпуска фармацевтической продукции в  Петербурга увеличивается на 10-15%. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного инновационного форума сообщил губернатор Александр Беглов, передало "ТАСС".

На данный момент в городе работает более 70 фармацевтических компаний и производителей лекарственных средств. Они выпускают 300 наименований лекарств, 180 из которых являются жизненно необходимыми. Объем отгруженной продукции достигает 35 млрд рублей. 

Он также отметил, что продукция из Петербурга поставляется в 102 другие страны мира. 

Напомним, Петербургский международный инновационный форум проходит с 18 по 20 ноября. 

Фото: pixabay.com

Теги: лекарства, объем производства, фармацевтика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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