В Петербурге ежегодно растет объем производства лекарств

Часть из них поставляется за границу.

Ежегодно объем выпуска фармацевтической продукции в Петербурга увеличивается на 10-15%. Об этом на пленарном заседании Петербургского международного инновационного форума сообщил губернатор Александр Беглов, передало "ТАСС".

На данный момент в городе работает более 70 фармацевтических компаний и производителей лекарственных средств. Они выпускают 300 наименований лекарств, 180 из которых являются жизненно необходимыми. Объем отгруженной продукции достигает 35 млрд рублей.

Он также отметил, что продукция из Петербурга поставляется в 102 другие страны мира.

Напомним, Петербургский международный инновационный форум проходит с 18 по 20 ноября.

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