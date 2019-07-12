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В Петербурге проходит Международный инновационный форум
Сегодня, 14:49
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nadezhda_sib

В Петербурге проходит Международный инновационный форум

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Мероприятия в формате онлайн позволили людям старше 65 стать участниками форума.

Вчера, 18 ноября, в Петербурге открылся XIII Петербургский международный инновационный форум. Он проходит на площадке КВЦ "Экспофорум". 

В нем принимают участие более 40 городских компаний, который представляют свои разработки в сфере медицины, информационных технологий и промышленности. Мероприятия проходят в онлайн и офлайн формате. 

Накануне специалисты обсудили перспективы развития делового туризма в России, кадровое проектирование высокотехнологичных отраслей, методы диагностики коронавируса на амбулаторном этапе и другие темы. Большинство мероприятий конгрессной программы доступны пользователям, так как ведется трансляция. Для этого нужно найти соответствующий отдел на сайте форума.

Форум завершится 20 ноября. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге представили мобильный компьютерный томограф для выявления COVID-19. 

Фото носит иллюстративный характер. Автор: Константин Козлов / vk.com/forum.spbinno

Теги: инновационный форум, экспофорум
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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