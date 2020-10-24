В Петербурге назвали лауреатов Литературной премии имени Николая Гоголя

В номинации "Шинель" - традиционная проза, победил Сергей Арно со сборником рассказов "Восстание слов".

В субботу, 16 октября, в Петербурге вручили награды лауреатам в трех номинациях.

В номинации "Шинель" - традиционная проза, победил Сергей Арно со сборником рассказов "Восстание слов". Дипломантами стали Сергей Полторак (роман "Странный Брэворош") и О"Санчес (роман "Время идет, спотыкаясь о нас").

В номинация "Вий" - жанровая проза, стал лауреатом Олег Новгородов со сборником рассказов "Шоссе Петля". Дипломами отмечены Юлия Андреева (исторический детектив "Трезор Ее Величества") и Игорь Москвин (исторический детектив "Смерть красавицам или Петербургский мститель").

Екатерина Варкан стала победителем в номинации "Портрет" - документальная проза (книга "Тайны драгоценных камней и украшений"). Дипломанты: Александр Следков (биография юриста, историка, археолога Рубена Орбелли "Рубен - Ольга - Анна - Русудана") и Жанна Швыдкая ("Метаморфоза", вторая книга декалогии "Гравитация жизни").

Добавим, что Литературная премия имени Гоголя учереждена союзом писателей Петербурга с 2003 года и поддерживается комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации. В разные годы лауреатами премии становились Людмила Петрушевская, Юрий Арбатов, Эдуард Кочергин, Елена Шварц, Владимир Рекшан, Кира Грозная и другие.

Ранее Нобелевскую премию мира присудили Марии Ресса и Дмитрию Муратову.

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