В Петербурге пройдет три слушания по взаимным искам бывших супругов Кержаковых

Все встречи будут направлены на обсуждение задолженности по алиментам.

В Петербурге состоится три судебных слушания по взаимным гражданским искам Александра Кержакова и его бывшей жены Марии. Об этом 3 февраля сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Все предварительные заседания, которые пройдут в Выборгском и Приморском районных судах, направлены на обсуждение алиментов. На первом слушании рассмотрят иск об освобождении Кержакова от задолженности по алиментам, на втором – иск Марии Кержаковой к бывшему мужу об обязательной уплате алиментов, на третьем – установление временного ограничения в управлении транспортным средством. Соответствующий иск также подала бывшая супруга спортсмена.

Ранее "Зенит" подвел итоги голосования по символической сборной десятилетия.

Фото: Александр Кержаков / Instagram