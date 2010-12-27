  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Похолодание придет в Петербург в следующую пятницу
Сегодня, 17:59
150
arteliseev

Похолодание придет в Петербург в следующую пятницу

0 0

Несмотря на относительно теплый понедельник, к концу недели столбик термометра опустится.

Как заявил ведущий специалист ООО "Центр ФОБОС" Михаил Леус, в следующую пятницу в Петербург придет похолодание, которое вернет нормальный осенний климат. 

В следующую пятницу, 22 ноября, воздух в городе похолодает до минус одного градуса по цельсию. По словам синоптика, в Петербурге сохранится теплая погода и воздух будет прогреваться до плюс семи максимум, но с пятницы температура резко понизится и к выходным минимальная температура составит минус четыре градуса.

"Похолодание лишь вернет температурный режим в рамки климатической нормы", — подчеркнул Леус

Напомним, что в понедельник в Северной столице ожидается туман.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, температура на неделю
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии