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В понедельник в Северной столице ожидается туман
Сегодня, 16:14
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arteliseev

В понедельник в Северной столице ожидается туман

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Днем он рассеется, а температура воздуха прогреется.

В начале следующей недели на Петербург опустится туман. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

На протяжении всего понедельника в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, но утром город окутает туман. Температура воздуха за сутки прогреется до +6 градусов.  Ветер будет дуть с юго-востока с максимальной скоростью 8 м/с. Атмосферное давление на протяжении суток будет повышаться. 

Напомним, что сегодня в Ленобласти прогнозировался мокрый снег.

Фото: pixabay.com

 

Теги: прогноз погоды на понедельник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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