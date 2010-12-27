В понедельник в Северной столице ожидается туман

Днем он рассеется, а температура воздуха прогреется.

В начале следующей недели на Петербург опустится туман. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

На протяжении всего понедельника в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, но утром город окутает туман. Температура воздуха за сутки прогреется до +6 градусов. Ветер будет дуть с юго-востока с максимальной скоростью 8 м/с. Атмосферное давление на протяжении суток будет повышаться.

Напомним, что сегодня в Ленобласти прогнозировался мокрый снег.

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