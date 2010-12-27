В субботу в Ленобласти ожидается мокрый снег

В субботу в Ленинградской области ожидается снежная погода с переменным дождем. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
Ночью, 16 ноября, преимущественно без осадков, температура воздуха составит -2...+3 градуса. Днем по всей территории 47 региона пройдут осадки в виде мокрого снега, сменяющегося дождем, а максимальная температура составит +6 градусов.
Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление на протяжении суток будет понижатся.
Ранее мы сообщали, что Беглов подписал запрет о выходе на лед с 15 ноября.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )