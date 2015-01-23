Беглов подписал запрет о выходе на лед с 15 ноября

Первый период запрета продлится до середины января.

Сегодня, 15 ноября, петербургское правительство опубликовало постановление о запрете выхода на лед в определенный период времени. Документом поделилась пресс-служба ГИМС МЧС по городу.

Периоды особой осторожности для петербуржцев и спасательных служб продлятся с 15 ноября по 15 января и с 7 марта по 15 апреля следующего года. Ограничения вводятся с целью уберечь здоровье и жизнь горожан.

Контролировать порядок в этом вопросе поручено вице-губернатору Владимиру Кириллову.

Ранее мы писали, что в Выборге хотят восстановить пункт пропуска для яхт.

Фото: Piter.TV