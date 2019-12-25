В Петербург придет бабье лето

В ближайшие дни будет до +20 градусов.

В понедельник, 21 сентября, в Петербурге будет довольно тепло для конца сентября. Вероятность дождей сохраняется только в утренние часы, в ближайшие дни в город придет "бабье лето".

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", уже днём 21 сентября температура воздуха с ночных +10-12 градусов вырастет до +14-16.

Во вторник, 22 сентября, осадков не будет, воздух прогреется до +17..+19 градусов. В среду, 23 сентября, будет еще теплее – до +18..+20 градусов.

Фото: Piter.TV