Атмосферный фронт принес в Петербург потепление

Местами пройдут небольшие дожди.

В понедельник, 21 сентября, метеорологические условия в Петербурге будет определять теплый атмосферный фронт. Смещаясь с запада на восток, его облачная гряда временами будет закрывать небо плотной пеленой, местами вызывая небольшие дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, показания термометров сегодня вырастут, и среднесуточная температура воздуха превысит норму. В этот день в городе на Неве ожидается +15…+17 градусов тепла. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5-10 м/с. Днем порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что Петербург вошел в рейтинг городов страны для летнего отдыха семьей.

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