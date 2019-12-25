Петербург вошел в рейтинг городов страны для летнего отдыха семьей

Северная столица вошла в пятерку городов.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно, что Петербург вошел в пятерку городов, которые подходят для отдыха всей семьей.

Онлайн-сервис для организации путешествий составил рейтинг на основе результатов опроса 1560 пользователей. 65% респондентов заявили, что во время учебного года забирают детей из школы, чтобы отправиться в совместный тур. Около 78% не согласны, что лучше путешествовать без детей, а 89% отметили, что поездка с детьми становится веселее. 67% респондетов беспокоились, что ребенок, которого не взяли с собой, может обидеться и почувствовать себя ненужным.

В топ вошли также Москва, Сочи, Крым, Анапа, Минеральные Воды, Ростов-на-Дону и другие города.

Ранее мы писали, что Петербург вошел в топ регионов с лучшим качеством управления бюджетом.

Фото: Pixabay