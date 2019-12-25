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Петербург вошел в топ регионов с лучшим качеством управления бюджетом
Сегодня, 15:55
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IRINA_CHALKINA

Петербург вошел в топ регионов с лучшим качеством управления бюджетом

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Управление финансами надлежащего качества оказалось в 40 регионах.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что Северная столица попала в рейтинг регионов с лучшим качеством управления бюджетом. Об этом сообщает пресс-служба комитета финансов города.

Известно, что Северная столица оказалась в списке 26 лучших регионов по этим показателями. Также в рейтинг попали Москва, Алтайский край, Вологодская область, Краснодарский край и Республика Коми.

По данным ведомства, в итоге финансы надлежащего качества зафиксировали в 40 регионах.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург приобретет соцобъекты на 5,7 млрд рублей.

Фото:pixabay

Теги: бюджет петербург, петербург вошел в топ, экономика
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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