Петербург вошел в топ регионов с лучшим качеством управления бюджетом

Управление финансами надлежащего качества оказалось в 40 регионах.

Во вторник, 15 сентября, стало известно о том, что Северная столица попала в рейтинг регионов с лучшим качеством управления бюджетом. Об этом сообщает пресс-служба комитета финансов города.

Известно, что Северная столица оказалась в списке 26 лучших регионов по этим показателями. Также в рейтинг попали Москва, Алтайский край, Вологодская область, Краснодарский край и Республика Коми.

По данным ведомства, в итоге финансы надлежащего качества зафиксировали в 40 регионах.

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