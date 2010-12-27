Петербургских педагогов-наставников победителей школьных олимпиад наградят премиями

Лучших учителей, которые смогли довести ребят до победы, выявит конкурсный отбор.

Петербургские педагоги, благодаря которым школьники стали призерами и победителями всероссийских и международных олимпиад в 2019 году, получат денежные премии. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов во вторник, 3 декабря.

Выявит лучших педагогов-наставников конкурсный отбор. Согласно документу, город готов наградить 10 учителей, подготовивших самых сильных участников международных олимпиад, и каждый из них получит 100 тысяч рублей. Тех, кто отдал силы на подготовку ко всероссийским конкурсам, будет в 10 раз больше. Всем педагогам вручат по 80 тысяч рублей.

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