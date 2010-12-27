Кабмин отменил налог с премий победителей мировых олимпиад школьников

Школьники получат деньги без учета налога.

В Кабинете министров отменили налог на премии для школьников. Несовершеннолетние будут полностью получать награду, которую выплачивают победителям мировых олимпиад. Ученики получат денежные средства от президента России за то, что смогли завоевать бронзовую, серебряную или золотую медаль. Об этом говорится на официальном портале правовой информации. Ранее премии по общеобразовательным наукам облагались налогом.

Премии президента России выплачиваются победителям, членам сборной России, а также тренерам. За золотую медаль выдается один миллион рублей, за "серебро" - 500 тысяч рублей, за "бронзу" - 400 тысяч рублей.С учетом налогов на руки победители получали по 870, 435 и 248 тысяч рублей соответственно.

Ранее Piter.tv писал о том, что правительство Петербурга выплатит денежные премии школьникам за успехи в олимпиадах.

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